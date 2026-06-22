Пьяный водитель врезался в столб в Дзержинске: двое пострадали
Два человека пострадали в ДТП, которое случилось в Дзержинске 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.
Авария случилась в 01:10. 38-летний мужчина с признаками опьянения, управляя автомобилем Volkswagen не выбрал безопасную скорость и врезался в бетонную опору освещения.
В ДТП пострадали сам виновник аварии, а также его 40-летняя пассажирка. Каретой скорой помощи их доставили в больницу. Дальнейшие обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик пострадал в ДТП в Нижнем Новгороде.
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