Пьяный водитель врезался в столб в Дзержинске

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Два человека пострадали в ДТП, которое случилось в Дзержинске 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Авария случилась в 01:10. 38-летний мужчина с признаками опьянения, управляя автомобилем Volkswagen не выбрал безопасную скорость и врезался в бетонную опору освещения.

В ДТП пострадали сам виновник аварии, а также его 40-летняя пассажирка. Каретой скорой помощи их доставили в больницу. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик пострадал в ДТП в Нижнем Новгороде.

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