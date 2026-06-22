В Калужской области столкнулись Toyota и BMW, двое пострадали

В Калужской области на автодороге А-108 произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и BMW. В результате аварии медицинская помощь понадобилась двум людям.

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По предварительной информации Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне, 21 июня в 12:40 на 392-м километре автодороги А-108.

За рулем автомобиля Toyota находился молодой человек 2005 года рождения. При повороте налево он не уступил дорогу попутно двигавшемуся автомобилю BMW, которым управлял 45-летний мужчина. В результате произошло столкновение.

В аварии пострадали водитель Toyota и его 75-летний пассажир. Им оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.