В Калужской области столкнулись Toyota и BMW, двое пострадали
В Калужской области на автодороге А-108 произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и BMW. В результате аварии медицинская помощь понадобилась двум людям.
По предварительной информации Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне, 21 июня в 12:40 на 392-м километре автодороги А-108.
За рулем автомобиля Toyota находился молодой человек 2005 года рождения. При повороте налево он не уступил дорогу попутно двигавшемуся автомобилю BMW, которым управлял 45-летний мужчина. В результате произошло столкновение.
В аварии пострадали водитель Toyota и его 75-летний пассажир. Им оказали медицинскую помощь.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.