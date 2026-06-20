Автобус с 40 детьми попал в ДТП в российском регионе

В Ленобласти автобус с 40 детьми попал в ДТП
Автобус, перевозящий детей, столкнулся с двумя легковыми машинами под Петербургом. Об этом сообщает официальный канал Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
Инцидент произошел в поселке Бугры Всеволожского района, на 3 км федеральной трассы А-121 «Сортавала».
«Произошло столкновение двух легковых автомобилей и заказного автобуса «Хаер», в котором находились 40 детей. Дети не пострадали, все пересажены в дополнительный автобус», — сообщают спасатели.
В одном из легковых автомобилей пострадал 1 человек. Его осмотрели медики скорой помощи, от госпитализации он отказался.
На месте работал личный состав 147-й пожарно-спасательной части ГКУ «Леноблпожспас».
Перекрыта одна полоса движения в сторону поселка Сосново.