Автобус с 40 детьми попал в ДТП в российском регионе

Автобус, перевозящий детей, столкнулся с двумя легковыми машинами под Петербургом. Об этом сообщает официальный канал Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Инцидент произошел в поселке Бугры Всеволожского района, на 3 км федеральной трассы А-121 «Сортавала».

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей и заказного автобуса «Хаер», в котором находились 40 детей. Дети не пострадали, все пересажены в дополнительный автобус», — сообщают спасатели.

В одном из легковых автомобилей пострадал 1 человек. Его осмотрели медики скорой помощи, от госпитализации он отказался.

На месте работал личный состав 147-й пожарно-спасательной части ГКУ «Леноблпожспас».

Перекрыта одна полоса движения в сторону поселка Сосново.