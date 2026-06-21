Стали известны подробности ДТП со скорой, перевозившей недоношенного младенца

В Находке Приморского края машина скорой помощи перевернулась после столкновения с иномаркой. В реанимобиле находился недоношенный ребенок, которого экстренно везли во Владивосток. О происшествии сообщает управление МВД по Приморью.

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ДТП произошло в районе 140км автодороги «Артем-Находка-порт Восточный».

«Установлено, что 51-летний водитель автомашины Тойота Виш, двигаясь со стороны Северного проекта в направлении микрорайона Врангель, на регулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, после чего спецавтомобиль перевернулся», — сказано в сообщении.

«Вести-Приморье» сообщает, что в скорой ехала бригада реаниматологов Краевой детской клинической больницы №1. Медики везли недоношенного новорождённого из Находки во Владивосток. Ребёнок был подключён к аппарату ИВЛ.

«На выезде из Находки в реанимобиль, двигавшийся с включёнными спецсигналами, врезался легковой автомобиль Toyota. От удара машина скорой опрокинулась. Медики и маленький пациент остались живы», — отмечает сайт.

Вертолётом малыша эвакуировали в неонатальный центр КДКБ №1, сейчас он в реанимации. Пострадавшие медики, находившиеся в реанимобиле, доставлены во Владивостокскую клиническую больницу №2.