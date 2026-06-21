В Челябинской области в ДТП погибли два человека

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на 30-м км дороги Бишкиль - Варламово в Челябинской области.

В результате взрослый и ребенок погибли, еще трое взрослых и девушка-подросток пострадали, сообщили в ГУ МВД России по региону.

"На 30-м км автодороги Бишкиль - Варламово произошло столкновение Infinity и Deepal, двигавшихся во встречных направлениях. От удара первый автомобиль опрокинулся, а второй съехал в кювет. В результате ДТП погибли два человека. <...> В аварии погибли водитель Infinity 1979 года рождения и его юный пассажир - мальчик 2023 года рождения", - сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась со второй. Погибший ребенок перевозился без детского кресла. В аварии пострадали двое взрослых и девушка 2010 года рождения, ехавшие в Deepal, а также пассажиркой Infinity.