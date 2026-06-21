Мотоциклист и несовершеннолетний пассажир разбились в ДТП под Архангельском

В Архангельской области произошло смертельное столкновение автомобиля и мотоцикла, унесшее жизни двух человек, включая подростка.

Трагическая авария случилась в ночь на воскресенье на трассе между Архангельском и Онегой. Водитель иномарки Changan выехал на встречную полосу, несмотря на запрещающий знак, передает РИА «Новости».

Автомобиль совершал обгон на участке, где этот маневр не разрешен правилами дорожного движения. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево.

«В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, один из них несовершеннолетний», – сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая на пермской трассе из-за выезда грузовика на встречную полосу погибла семья с несовершеннолетними детьми.

В январе жертвами автомобильной аварии в Архангельской области стали три человека. В том же месяце на трассе между Архангельском и Северодвинском выехавший на встречную полосу легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.