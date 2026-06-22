На Московской в Орле столкнулись три машины. Пострадал 11-летний пассажир одной из них, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

© «Орловские новости»

Авария случилась 21 июня в 4:11 у дома №177. За рулём Киа Рио был 23-летний парень без прав. Он выехал на встречную полосу и врезался в Киа Спортейдж. От удара Рио отбросило на Ладу Ларгус, которая ехала сзади.

В результате пострадал 11-летний мальчик, который находился в Киа Спортейдж. Его доставили в больницу имени Круглой и госпитализировали.