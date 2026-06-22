Пять человек погибли в ДТП в Архангельской области

Легковушки столкнулись на трассе А-215 в Архангельской области, в результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщило управление МВД РФ по региону.

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В сообщении говорится, что 21 июня в полицию Плесецкого округа поступило сообщение о ДТП на 592-м километре трассы А-215 "Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок".

По предварительным данным, Renault и BMW столкнулись около 22.40 по местному времени.

В результате аварии погибли пять пассажиров Renault, в том числе двое детей 5 и 13 лет. Водитель и пассажир BMW - мужчины 1997 и 1998 годов рождения - госпитализированы.

Ведомство в своем канале в Max также опубликовало кадры с места ДТП. На фото можно увидеть два сильно поврежденных автомобиля, один из них перевернут.

На месте работают сотрудники МЧС, полицейские и медики.