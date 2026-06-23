Пять человек пострадали в ДТП под Орлом

На трассе Орёл — Тамбов столкнулись Фольксваген Поло и Хендай STARIA. Пятеро человек оказались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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Авария случилась 22 июня в 14:55 на 18-м километре трассы. За рулём Фольксвагена был 53-летний мужчина. На нерегулируемом перекрёстке при повороте налево он не уступил дорогу встречной Хендай под управлением 49-летней женщины. После удара его отбросило на ограждение.

В результате пострадал водитель Фольксвагена — его госпитализировали в областную больницу. В Хендай ранения получили 32-летняя пассажирка, пятилетний ребёнок и 20-летняя девушка — их доставили в больницу имени Семашко и НКМЦ Круглой. Сама водитель Хендай сначала обратилась в БСМП, а позже её перевезли в ООКБ.