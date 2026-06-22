13-летняя мотоциклистка попала в больницу после ДТП в Нижнем Новгороде

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13-летняя девочка на мотоцикле попала в ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла 21 июня около 22:05 на улице Веденяпина. По предварительным данным, несовершеннолетняя мотоциклистка пыталась проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Здесь она столкнулась с автомобилем Opel под управлением 52-летней женщины.

Девочку с травмами увезли в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в еще одной аварии пострадал девятилетний мальчик.

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