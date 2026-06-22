Мотоциклист столкнулся с лосем в Тверской области

В Тверской области произошла смертельная авария: мотоциклист врезался в лося. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тверской области.

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Инцидент случился 22 июня в Калязинском округе на дороге Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец.

По данным Госавтоинспекции, 34-летний мужчина за рулём мотоцикла столкнулся с животным на 82-м километре трассы. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства ДТП и выясняют причины трагедии. Выезд диких животных на проезжую часть остаётся одной из частых причин серьёзных аварий в регионе.