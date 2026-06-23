Водитель "Газели" погиб в ДТП на трассе в Воронежской области

Во вторник вечером, 22 июня, в Аннинском районе произошло лобовое ДТП, в котором один человек погиб, еще двоих с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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По данным полиции, авария произошла в 19:18 на 331 км трассы Р-298. За рулем «Газели» находился 23-летний житель Аннинского района. Мужчина, вероятно, совершая обгон, выехал на встречку в месте, где это запрещено, и столкнулся с фурой «Рено».

В результате ужасной аварии водитель «Газели» скончался на месте происшествия до приезда медиков. Его пассажира, 22-летнюю девушку, а также водителя фуры с травмами доставили в ближайшее медучреждение.

— В данный момент сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в тот же вечер в областном центре водитель «БМВ» насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.