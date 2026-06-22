Названа причина страшного ДТП на трассе в Поморье

Причиной гибели пяти человек на федеральной трассе в Архангельской области стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу: в столице Поморья возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения в Плесецком районе региона.

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О деталях рассказали в региональном СУСК. Напомним: 21 июня в 22 часа 40 минут на 592-м километре федеральной автодороги А-215 "Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок" столкнулись два легковых автомобиля. Согласно предварительной информации, за рулем Renault была 51-летняя женщина, которая выехала на "встречку", не справившись с управлением. В аварии погибли пять человек, находившихся в этой машине. Среди них - дети пяти и тринадцати лет. Водитель и пассажир из второго автомобиля - BMW - сейчас в больнице.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения по неосторожности, следствием которого стала смерть пяти человек.

Сейчас проводятся допросы и экспертизы. Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г. Мирный управления СК России.