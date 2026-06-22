Автобус и мотоцикл столкнулись в Нижегородской области

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Смертельное ДТП с автобусом и мотоциклом случилось в Воротынском округе Нижегородской области вечером 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла в 21:15 на трассе Москва — Уфа. 57-летний водитель автобуса, который следовал в Москву, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в мотоцикл, ехавший впереди. Двухколесным транспортным средством управлял 15-летний подросток. Его доставили в больницу. А 15-летний пассажир мотоцикла скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка на мотоцикле попала в ДТП в Нижнем Новгороде.

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