Более 20 детей пострадали в ДТП за неделю в Нижегородской области

С 15 по 21 июня в Нижегородской области произошло 85 ДТП с пострадавшими. К сожалению, семь человек скончались. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. За минувшую неделю в ДТП на нижегородских дорогах 113 человек получили ранения, в том числе 23 ребенка младше 16 лет. Еще семь человек погибли. 93% аварий произошли из-за нарушений правил дорожного движения. Основные причины — превышение скорости и несоблюдение очередности проезда.

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Отмечается, что с начала года в регионе выявили 4773 нетрезвых водителя, при этом 573 из них повторно управляли транспортом в пьяном виде. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 3317 водителей без прав.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что пенсионерку госпитализировали после ДТП с мотоциклом в Нижнем Новгороде.