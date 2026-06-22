Водитель ВАЗа получил перелом позвоночника в Гайском районе

В Гайском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал водитель отечественного автомобиля.

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Как рассказали в региональном УМВд, ДТП произошло на автодороге «Гай – Ириклинский».

Предварительно известно, что водитель автомобиля «Тойота РАВ 4» 1973 года рождения при обгоне в запрещенном месте столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074», за рулем которого находился 1957 года рождения. В момент аварии водитель «ВАЗа» выполнял поворот налево в попутном направлении. В результате столкновения отечественная легковушка съехала в кювет.

Водитель «ВАЗ-21074» получил травмы и был госпитализирован в больницу Орска с компрессионными переломами позвонков.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.