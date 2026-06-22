В Шуйском районе ВАЗ влетел в дерево

Смертельное ДТП произошло в Шуйском районе.

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По предварительным данным, 21 июня около 12:00 на улице Речной 18-летняя девушка, не имея водительского удостоверения, управляла автомобилем ВАЗ. В какой-то момент она не справилась с управлением, после чего машина съехала в кювет.

В результате аварии водитель получила тяжелые травмы. Девушка скончалась в карете скорой помощи.

Также в ДТП пострадал 32-летний пассажир автомобиля. Его доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.