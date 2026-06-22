Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Можга. Удмуртия. На федеральной трассе в Можгинском районе Удмуртии 21 июня в ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

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Авария случилась около 13:00. 66-летний водитель автомобиля «Форд Фьюжн» при выезде с обочины не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Кашкай», за рулём которого был 37-летний мужчина.

В результате различные травмы получили водитель «Форд Фьюжен» и его 63-летняя пассажирка, а также пассажиры автомобиля «Ниссан Кашкай»: 35-летняя женщина, 11-ти месячная девочка, 4-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Отмечается, что самая юная пассажирка перевозилась не в специальном детском кресле, а на руках матери.