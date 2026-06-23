17-летний мотоциклист выехал на встречку в Ельце

22 июня в Ельце в 15:15 произошло ДТП с участием мотоцикла. 17-летний водитель мотоцикла BAJAJ PULSAR выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено-Сценик» под управлением 36-летнего водителя.

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В результате столкновения пострадал сам юный мотоциклист: медики скорой помогли ему и потом транспортировали в больницу, куда его госпитализировали. Водитель иномарки не пострадал.

Все обстоятельства аварии теперь выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ДТП с мотоциклистами происходят в Липецкой области почти ежедневно, со взрослыми и с подростками. Некоторые заканчиваются трагически. 21 июня 44-летний байкер столкнулся с легковушкой и погиб на трассе Липецк – Данков, а в самом Липецке 16-летний мотоциклист столкнулся с «Маздой» и попал в больницу.

Автоинспекторы напоминают: право на управление мотоциклом наступает только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения категории «A». Нарушителям грозит штраф до 15 тысяч рублей, а в случае ДТП – уголовная ответственность.