Один заблокирован: автомобиль врезался в группу рабочих в центре Москвы

В центре Москвы девушка за рулем автомобиля врезалась в группу дорожных рабочих, которые наносили разметку на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал "360 ЧП".

"Машина влетела в группу рабочих, которые рисовали разметку в Москве. ЧП произошло в Хамовниках. Три человека пострадали, включая девушку за рулем авто. Один из них оказался заблокирован", - отмечается в публикации.

О причинах ДТП не сообщается. До этого в Москве на видео попали улицы, затопленные после сильного ливня. Из-за обильных осадков было временно остановлено движение транспорта на улицах в районе Гольяново на востоке Москвы. В понедельник московский регион оказалсяпод влиянием циклона и связанного с ним атмосферного фронта.