Автобус с российскими туристами столкнулся с экскаватором в Китае

Автобус с туристами из России попал в ДТП с экскаватором в китайском городе Хуньчунь. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Министерстве туризма Приморского края.

© Lenta.ru

Как рассказали в министерстве, туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором 22 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

«В салоне автобуса находилось 33 пассажира. В настоящее время установлено, что в автобусе было 24 туриста из России» — уточняется в сообщении.

Среди россиян пострадавших нет. Из девяти китайских пассажиров трое получили легкие травмы.

Как добавили в ведомстве, все российские туристы прибыли в КНР в рамках безвизового режима. Министерство туризма Приморского края поддерживает связь с генеральным консульством Китая во Владивостоке по поводу инцидента.

Ранее в Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли четыре человека. ЧП произошло в провинции Испарта. Предварительно, водитель не справился с управлением на трассе, вследствие чего автобус съехал в кювет и перевернулся.