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Женщина погибла в ДТП под Красноярском, трое детей госпитализированы

Российская Газетаиещё 3

На федеральной трассе в сотне километров к югу от Красноярска иномарка с женщиной и тремя детьми слетела в кювет. Водитель погибла, дети с травмами доставлены в больницу.

К югу от Красноярска иномарка с женщиной и тремя детьми слетела в кювет
© Российская Газета

Авария произошла утром 23 июня на 104-м километре автомобильной дороги Р-257 "Енисей". 42-летняя женщина за рулем легкового Nissan допустила съезд автомобиля на обочину, а затем - в лесной массив.

Автомобилистка получила смертельные травмы, трое несовершеннолетних госпитализированы, сообщили в краевом главке МВД.

Следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства случившегося.