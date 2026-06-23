Женщина погибла в ДТП под Красноярском, трое детей госпитализированы
На федеральной трассе в сотне километров к югу от Красноярска иномарка с женщиной и тремя детьми слетела в кювет. Водитель погибла, дети с травмами доставлены в больницу.
Авария произошла утром 23 июня на 104-м километре автомобильной дороги Р-257 "Енисей". 42-летняя женщина за рулем легкового Nissan допустила съезд автомобиля на обочину, а затем - в лесной массив.
Автомобилистка получила смертельные травмы, трое несовершеннолетних госпитализированы, сообщили в краевом главке МВД.
Следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства случившегося.