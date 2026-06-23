BMW сбил пенсионерку на Ворошилова в Воронеже

В понедельник вечером, 22 июня, на улице Ворошилова водитель легковушки сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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По данным полиции, авария произошла в 20:47. Водитель BMW X3 ехал из центра города в сторону улицы Космонавтов. Около дома № 1 по улице Ворошилова легковушка сбила 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Жительница Воронежа скончалась от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков.

— В данный момент сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее в тот же день суд вынес приговор по резонансному делу о смертельном ДТП на улице Хользунова, в котором погибла выпускница воронежского журфака. Антона Гусева осудили на 9 лет колонии.