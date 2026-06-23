Haval сбил женщину при движении задним ходом в Иванове

За минувшие сутки в Ивановской области произошло два ДТП с пострадавшими.

© «Ивановские новости»

Вчера, 22 июня, утром в Иванове на улице Крутицкой 38-летний водитель авто Haval при движении задним ходом сбил 44-летнюю женщину. С травмами ее доставили в больницу. Кадр с места происшествия в прикрепленной к материалу фотографии.

Еще одно происшествие случилось днем на проспекте Ленина. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 20-летнюю девушку и уехал с места ДТП. Позже пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Сейчас водителя и машину разыскивают.