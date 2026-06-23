Водитель Kia Rio не справился с управлением и врезался в опору освещения

Ранним утром 23 июня на улице Минской в Иванове произошло смертельное ДТП. Водитель Kia Rio, в салоне которого находились шесть человек, не справился с управлением и врезался в опору освещения. В результате аварии один мужчина погиб, ещё пятеро пассажиров — четверо мужчин и одна женщина — госпитализированы в областную клиническую больницу.

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«По прибытии подразделений установлено, что в результате ДТП, к сожалению, пострадали пять человек, госпитализированы в ОГКБ, погиб один человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 04:43 по московскому времени. Для извлечения пострадавших из деформированного автомобиля спасателям пришлось применять гидравлический инструмент. На месте работали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.