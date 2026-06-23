В Техасе перевернулся грузовик с 2 млн пчел

Грузовик, перевозивший ульи с порядка 2 млн пчел, перевернулся в сельской местности на юго-востоке штата Техас. Об этом сообщил телеканал ABC News.

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По его информации, машина перевозила около 400 ульев. Экстренные службы округа Ориндж перекрыли дороги в районе места происшествия и предписали местным жителям оставаться дома, пока не будут устранены последствия инцидента. Данных об укусах пчелами пока не поступало.

По оценкам владельца компании Moore Honey Криса Мура, после аварии выживет лишь четверть из находившихся в грузовике ульев. Мур добавил, что машина с пчелами направлялась в штат Северная Дакота, водитель перепутал маршрут, и грузовик оказался в труднопроходимой местности с узкими дорогами. После неудачного захода в поворот прицеп с ульями перевернулся.