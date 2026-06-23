В ДТП с грузовиком и микроавтобусом на Кубани пострадали семеро

На трассе «Краснодар-Кропоткин» произошло столкновение большегруза «Вольво» и пассажирской «Газели». Водитель грузовика, мужчина 46 лет, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Аварию зафиксировали накануне около 16:15.

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В результате ДТП травмы получили семь человек.

Среди пострадавших трое несовершеннолетних. В микроавтобусе, которым управлял 30-летний водитель, находились 12 человек, хотя предусмотрена вместимость только на шесть пассажиров.

Все пострадавшие, включая водителя, являются жителями Ставропольского края. Обстоятельства происшествия устанавливаются.