В ДТП с грузовиком и микроавтобусом на Кубани пострадали семеро, включая детей
На трассе «Краснодар-Кропоткин» произошло столкновение большегруза «Вольво» и пассажирской «Газели». Водитель грузовика, мужчина 46 лет, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Аварию зафиксировали накануне около 16:15.
В результате ДТП травмы получили семь человек.
Среди пострадавших трое несовершеннолетних. В микроавтобусе, которым управлял 30-летний водитель, находились 12 человек, хотя предусмотрена вместимость только на шесть пассажиров.
Все пострадавшие, включая водителя, являются жителями Ставропольского края. Обстоятельства происшествия устанавливаются.