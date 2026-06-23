В Рязанской области произошло серьезное ДТП

22 июня примерно в 14:30 в Сасовском районе на 48-м километре автодороги «Шацк - Сасово - Касимов» произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» под управлением 35-летнего жителя Московской области и «Киа Рио» под управлением 48-летнего мужчины. Об этом сообщает региональное УМВД.

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В результате аварии два пассажира «Киа» в возрасте 31 года от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир, двухлетний ребёнок, с травмами доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Проводится проверка.