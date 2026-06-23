Видео с моментом ДТП на 39-м километре МКАД появилось в Сети

Видео с моментом столкновения фургона Hyundai с легковушкой Mercedes на внешней стороне 39-го километра МКАД появилось в Сети. В результате аварии погиб один человек. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

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На них видно, как Mercedes стоит на «аварийках» на автобусной полосе. Спустя время в него врезается фургон и сбивает водителя, который находился около машины.

ДТП произошло утром 23 июня. По факту произошедшего начали проверку. Прокуратура поставила ее ход на контроль.