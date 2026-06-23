Во Владикавказе женщина протаранила авто ДПС

Во Владикавказе пьяная бесправница устроила гонки с сотрудниками ДПС и протаранила патрульный автомобиль.

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Как сообщает издание "КП-Северный Кавказ", во врекмя дежурства инспекторы ДПС заметили машину, которая опасно ехала и создавал угрозу для других участников движения. Водителя (позже выяснилось – это была женщина) попросили остановиться, но вместо этого авто начало набирать скорость.

Нарушительница, уходя от погони, на скорости носилась по городу, проезжала на красный свет, совершала опасные манёвры. Погоня закончилась столкновением с патрульным автомобилем. На удивление, в аварии не пострадала ни водительница, ни патрульные.

Уже после задержания полицейские выяснили – женщина мало того что была пьяна, у неё ещё и некоторое время назад отобрали права – тоже за пьяные поездки на авто. Против неё возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за повторное пьяное вождение, а ещё экстремалка получила пачку штрафов – за отказ от медосвидетельствования, управление в пьяном виде без прав, неоднократный проезд на запрещающий сигнал, неповиновение требованиям полиции, нарушение правил применения ремней безопасности и езду без страховки. Авто, у неё, на всякий случай забрали и отправили на спецстоянку.