Две дорогостоящих иномарки столкнулись около здания Дома правительства РФ на Смоленской набережной в Москве. Участниками ДТП стали Ferrari Purosangue за 60 миллионов рублей и BMW 7-й серии за 15 миллионов рублей. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

— На Смоленской набережной столкнулись Ferrari Purosangue и BMW 7-й серии. Водитель первого авто стал резко разворачиваться прямо через направляющий островок, по которому сзади уже мчался «бумер», — говорится в публикации.

В результате ДТП никто не пострадал.

В этот же день авария произошла в районе Якиманка. Там столкнулись легковушка Genesis и такси. Водитель последней машины пострадал: у него зафиксировали ушибы.