Пожилую женщину дважды сбила ГАЗель во дворе дома

Трагедия произошла в Уфе во дворе жилого дома на улице Степана Халтурина. Водитель грузового автомобиля «ГАЗель» при движении задним ходом не заметил пожилую женщину и совершил на неё наезд. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения, а ролик позднее опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

© Московский Комсомолец

На опубликованных кадрах видно, как пенсионерка медленно передвигается с палками для скандинавской ходьбы по дворовой территории. В это время водитель большегруза начал сдавать назад, не убедившись в безопасности манёвра. Женщина оказалась в так называемой слепой зоне, и водитель её просто не заметил.

В результате наезда пожилая горожанка упала и оказалась под колёсами автомобиля. По информации очевидцев и данных с видеозаписи, грузовик переехал пенсионерку дважды — сначала при движении назад, а затем, когда водитель, вероятно, попытался выехать вперёд, не осознавая произошедшего.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Женщина скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и начали выяснять обстоятельства случившегося.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Водителю грузовика предстоит дать показания, а следователям — установить все детали произошедшего, включая наличие или отсутствие нарушения правил дорожного движения. Видеозапись с камер наблюдения станет одним из ключевых доказательств в этом деле.