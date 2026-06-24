Фура сбила велосипедиста на трассе Новосибирск — Колывань

Днем 24 июня, в 13 часов 30 минут, на 45 км автодороги К-12 «Новосибирск- Колывань» водитель грузового автомобиля «МАЗ» сбил мужчину на велосипеде.

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«Двигался со стороны Новосибирска в сторону р.п. Колывань, по предварительной информации, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части», — сообщили в ГАИ по Новосибирской области.

В результате ДТП велосипедист-мужчина, возраст которого уточняется, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.