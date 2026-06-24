В Приморье за сутки в результате ДТП получили травмы трое детей

Летние каникулы заметно ухудшили в Приморском крае статистику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Так, по данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки в результате автоаварий травмы получили трое несовершеннолетних. ДТП зарегистрированы в городе Владивостоке, селах Екатериновке и Новогеоргиевке, сообщает Max-канал УМВД региона.

© Российская Газета

В городе Владивостоке в результате наезда автомобиля Chevrolet Tahoe получил травмы 3-летний мальчик, который переходил дорогу в неустановленном месте в сопровождении старшего брата. Ребенок госпитализирован с сотрясением головного мозга. 20-летний водитель в этом году 66 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, у него есть неоплаченные штрафы

В селе Екатериновка Партизанского муниципального округа водитель автомобиля Mazda Bongo Friendee, двигаясь задним ходом, столкнулся с припаркованным Toyota Hiace. В аварии пострадал 12-летний пассажир Toyota Hiace, сидевший на переднем сиденье. А в селе Новогеоргиевка Октябрьского муниципального округа 11-летний водитель квадроцикла при движении по поляне допустил наезд на бугор, в результате чего он вместе со своим шестилетним братом, который находился на пассажирском сиденье, упали на землю. Младший ребенок получил перелом плеча. Дети катались на квадроцикле на глазах у отца, который и отвез получившего травму сына в больницу.

По фактам ДТП с участием детей к административной ответственности будут привлечены не только взрослые водители, но и родители несовершеннолетних. Полиция обещает в обязательном порядке отправить материалы дел в комиссии по делам несовершеннолетних.