Фура врезалась в легковушку на трассе Орел — Тамбов

На трассе Орёл — Тамбов фура при повороте налево не пропустила встречный Чанган и врезалась в него. Водитель легковушки в больнице.

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Авария случилась 23 июня в 08:25 на нерегулируемом перекрёстке. За рулём Ситрака с полуприцепом был мужчина 48 лет. Он поворачивал налево со стороны Ливен в сторону Орла и не уступил дорогу Чангану, который ехал прямо навстречу.

В результате аварии 62-летний водитель Чангана получил травмы, его доставили в областную больницу и госпитализировали.