В Кузбассе юноша задавил женщину и скрылся

Накануне в Киселёвске произошла страшная авария, унёсшая жизнь горожанки. Лихач при этом бросил машину в поле, а номер выкинул в канаву в надежде скрыться.

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В Киселёвске на улице Краснокаменской легковушка наехала на женщину на нерегулируемой зебре. Виновник уехал прочь.

Очевидцы вызвали скорую помощь, но до приезда медиков пострадавшая скончалась.

Стражи порядка приехали на место и быстро определили госномер машины, цвет, марку и владельца. Им оказался 22-летний юноша.

– Полицейские задержали подозреваемого. Он признался, что испугался и покинул место ДТП, бросил принадлежащий ему "ВАЗ-2107" в поле, снял государственные номера и выбросил их в канаву, – сказали в областном МВД.

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