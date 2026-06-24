В Башкирии два человека погибли в аварии после побега от ГАИ

В ДТП с BMW на трассе Учалы – Миасс погибли два пассажира

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В Учалинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Авария случилась на трассе, соединяющей населённые пункты Учалы и Миасс.

По информации местной администрации, инцидент произошёл во время преследования BMW сотрудниками ГИБДД. Водитель иномарки попытался скрыться от стражей порядка и значительно увеличил скорость.

На одном из участков дороги мужчина не справился с управлением. Машина съехала в придорожный кювет и опрокинулась. В салоне автомобиля находились пять человек. Двое из них скончались на месте происшествия – это пассажиры 2005-го и 2011 годов рождения.

Ещё трое пострадавших получили повреждения разной степени тяжести. Всех их оперативно доставили в травматологическое отделение центральной районной больницы Учалинского района для оказания медицинской помощи.

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