13-летний мальчик пострадал в аварии двух легковушек в Воронежской области

Авария произошла утром около 7:23 24 июня на повороте к селу Бабка в Павловском районе. Столкнулись автомобили «Haval» и «Нива», сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

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По предварительной информации, травмы получили 13-летний пассажир «Haval», а также водитель и пассажиры «Нивы» — мужчины 50 и 32 лет.

Пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте сотрудники скорой помощи.

В полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, вечером 23 июня в Каширском районе 15-летний подросток не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм парень скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.