Фура и BMW столкнулись на внутренней стороне МКАД в районе Строгино. В результате аварии погиб водитель грузовика. Об этом в среду, 24 июня, сообщил осведомленный источник.

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— По предварительным данным, на 65-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение фуры и автомобиля BMW. Водитель фуры скончался, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, в районе ДТП перекрыли три полосы для движения. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В этот же день иномарка сбила велосипедиста на Варшавском шоссе на юге Москвы. Он погиб на месте от полученных травм.

Позднее ДТП с участием мотоцикла и трактора произошло на улице Красного Маяка в Москве. Травмы получили два человека.