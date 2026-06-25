УАЗ "Патриот" допустил лобовое столкновение с Lada Largus в Башкирии

Накануне около 17.50 в Башкирии произошло серьезное ДТП с пятью погибшими.

Как рассказал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, на 195 км трассы "Уфа-Инзер-Белорецк" автомобиль УАЗ "Патриот" допустил лобовое столкновение с автомобилем LADA Largus.

В результате столкновения водитель и четыре пассажира LADA погибли на месте, еще одну пассажирку 2011 года рождения с тяжелыми травмами доставили в больницу. Медицинская помощь понадобилась и пассажирке УАЗ с трехлетней дочерью.

Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура взяла на контроль установление причины автоаварии.