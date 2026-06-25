В Омске водитель сбил 6-летнего ребенка и скрылся

Сегодня из больницы в полицию поступило сообщение о ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

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По предварительным данным, вчера в 17.10 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал по ул. 4-я Рабочая со стороны ул. Свободы в направлении ул. Кирова и в районе дома № 10/2 сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу слева направо по ходу движения транспорта.

В результате ДТП 6-летнему пешеходу понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение скрывшегося водителя, сообщили в омской полиции. Если у вас есть информация о данном происшествии, сообщите правоохранителям.