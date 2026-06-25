11-летнего ребенка на самокате сбила иномарка в Нижнем Новгороде

23 июня в Нижнем Новгороде мальчика на самокате госпитализировали после ДТП с легковушкой. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области. Днем на улице Дворовая в районе дома № 27 произошла авария с несовершеннолетним. 55-летний мужчина за рулем иномарки BMW сбил 11-летнего самокатчика, переходившего дорогу по «зебре».

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В результате ДТП ребенка с травмами доставили в детскую областную больницу. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 9‑летний ребенок на самокате пострадал в аварии в Балахне.