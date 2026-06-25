На Кубани две легковушки влетели в ограждение на трассе

В Гулькевичском районе на трассе «Гулькевичи – Кавказская» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Управлявшая «Reno» 42-летняя водитель не предоставила преимущество автомобилю «JAC», за рулем которого находилась 64-летняя женщина.

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В результате столкновения обе машины врезались в дорожное ограждение. Травмы получили пассажир «Reno», водитель «JAC» и ее пассажир — восьмилетняя девочка. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю, всем пострадавшим назначено лечение в амбулаторных условиях.