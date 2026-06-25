В Приамурье автобус врезался в ограждение, пострадали пассажиры

В Тынде Амурской области прокуратура начала проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом.

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Как сообщили в ведомстве, вчера утром транспортное средство, которое ехало по маршруту "Тында - Восточный" съехало с проезжей части и наехало на леерное ограждение.

В салоне автобуса находилось тринадцать человек. Девять из них обратились за помощью к медикам.

На месте аварии работал исполняющий обязанности Тындинского городского прокурора Андрей Болмат.