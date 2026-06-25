В Москве байкеры на скорости влетели в трактор

В Москве мотоциклисты врезались в трактор. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

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«Момент столкновения мотоцикла и спецтехники в Москве попал на видео. Напомним, что на улице Красного Маяка, 22к1 произошло столкновение мотоцикла и экскаватора-погрузчика», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на скорости влетает в трактор, от удара мотоциклистов отбрасывает в сторону. По предварительным данным, в результате ДТП взрослый и подросток получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее водитель протаранил пять машин у торгового центра в Москве.