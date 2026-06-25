Российский подросток на велосипеде попал под машину

В Забайкальском крае 14-летний подросток на велосипеде попал под машину

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В Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка на велосипеде. Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, инцидент случился в Черновском районе Читы.

В результате манёвра 14-летний подросток столкнулся с автомобилем Honda Fit. Пострадавшего школьника с травмами доставили в краевую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали шесть человек, включая двоих несовершеннолетних. Трое пострадавших были госпитализированы.

Также ранее сообщалось, что на Камчатке в районе бухты Русская, в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, во время погружения погиб дайвер.