На КАД авария заблокировала проезд для транспорта

В Санкт-Петербурге на КАД движение временно затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

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«Гигантская пробка в 10 километров сковала Таллинское и Волхонское шоссе на развязке с КАД», – говорится в публикации.

По словам очевидцев, причиной затора стала автомобильная авария, которая произошла в девять утра под виадуком.

До этого на развязке между Кудрово и Мурманским шоссе перевернулся мусоровоз. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что груз, который перевозил транспорт, вывалился за пределы проезжей части. При этом заметно, что в момент аварии сам мусоровоз приземлился на боковую часть.

Кроме того, в Башкирии пять человек не выжили в момент жесткого столкновения Lada и УАЗ. На размещенных в сети кадрах видно, что Lada улетела в кювет: водитель и четыре пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. На записи также заметно, что автомобильные детали разлетелись по сторонам.

Ранее появились кадры фатального ДТП на МКАД.