В Туле грузовик сбил легковушку

Ранним утром, 25 июня, в Туле вблизи дома №112 по улице Скуратовской произошло ДТП. Подробностями поделились в пресс-службе региональной ГАИ.

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Сообщается, что грузовик «Мерседес» сбил автомобиль «Хендай». На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что удар пришелся на правую сторону. Та часть «легковушки» оказалась помята под большегруз.

В результате аварии различные травмы получил водитель автомобиля «Хендай». Мужчина доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.