В Ленобласти Mercedes разворотило в жесткой аварии с фурой

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение иномарки и большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

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«Два автомобиля Mercedes «лоб в лоб» столкнулись возле деревни Пижма. В результате аварии пострадали два человека: травмы получил ребенок, женщину пожарным пришлось деблокировать из автомобиля», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии иномарка получила серьезные повреждения: у нее полностью смят и разбит кузов. На место прибыла бригада реанимации. По данным канала медики доставили пострадавших в Центральную районную больницу Гатчины.

До этого на развязке между Кудрово и Мурманским шоссе перевернулся мусоровоз. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что груз, который перевозил транспорт, вывалился за пределы проезжей части. При этом заметно, что в момент аварии сам мусоровоз приземлился на боковую часть.

Ранее последние секунды жизни байкера попали на видео.