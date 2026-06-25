На Тюменском тракте произошло серьезное ДТП с грузовиком

На 224-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень произошла смертельная авария с участием большегруза Volvo. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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ДТП случилось днем 24 июня. 51-летний водитель грузовика ехал в сторону Екатеринбурга и, по предварительным данным, не обеспечил постоянный контроль за дорогой. В результате фура врезалась в трактор "Беларусь" под управлением 53-летнего мужчины, который двигался в ту же сторону.

Обоих участников происшествия госпитализировали с травмами. Тракториста врачи спасти не смогли.

Грузовиком управлял житель поселка Буланаш с 17-летним водительским стажем. К ответственности за нарушения правил дорожного движения он привлекался 52 раза. Признаков опьянения у него не выявили.

Автоинспекторам мужчина пояснил, что ехал по крайней правой полосе и не заметил трактор, который шел впереди.

Погибший проживал в поселке Троицком и имел 22-летний стаж вождения. За это время он 7 раз привлекался за нарушение ПДД. В каком состоянии он был в момент аварии, станет известно после экспертизы.

Обстоятельства трагедии выясняются. Назначено расследование.

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